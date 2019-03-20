20 Mart 2019
Salamancalı Çocuğun Hikayesi
Salamanca'da doğduğu evden ayrıldığında 14 yaşındaydı. Real Madrid çağrıyordu, gitmemek ne mümkün. O yaşta bir çocuk altyapı tesislerinde yaşayıp ne zorluklar çekerse onu çekti. Hatta daha fazlasını da çekecekti ama haberi yoktu. Barcelona'nın dört yıl arka arkaya şampiyonluğuyla rekabette geri düşüp sonra ayağa kalkan Real Madrid'in başında Arjantinli eski yıldızları Jorge Valdano vardı. 80'lerin Akbaba Beşlisi ile fırtına gibi esen kulüp genç yıldızlardan yine bir beşli çıkarma peşindeydi. Salamancalı çocuğun da yer aldığı genç takımdan Sandro, Garcia Calvo ve Rivera, Real Madrid tarihlerine adlarını yazdıramadılar. Dani, Barcelona'ya gitti. İki genç daha vardı o kadroda. Raul ve Guti... Salamancalı çocuğun en yakın arkadaşları.
REAL MADRID KİMSEYİ BEKLEMEZ
Daha A takıma çıkmadan Madrid'de herkes ondan bahsediyordu. Sol ayağı mükemmeldi, orta sahada oynuyordu ve santrforun arkasında her şeyi yapacak bir oyun görüşüne sahipti. Bazen olmaz, hayat izin vermez. 96 Kasımı'nda soğuk Madrid'den güneşli bir Las Palmas öğlenine uçtu genç milli takımla. Dizinin bağlarını o milli maçta kopardı. 20 yaşındaydı ve Real Madrid kimseyi beklemezdi. Sakatlık süresi uzadı ve Salamancalı çocuğun Madrid hayali sona erdi. En yakın arkadaşları Raul ve Guti ise 15 yıl boyunca takımı sırtladılar. Bir gün yine hayatları kesişecekti. Salamancalı çocuk 20'li yaşlarının ortasında futbolu bırakmak zorunda kaldığında müziğe sarıldı, gün geldi bir grup da kurdu kendine. Pignoise grubuyla sahneye çıktı, artık bir rock müzisyeniydi. Sakatlanmasa A takıma çıktığı yıl İtalyan teknik adam Fabio Capello ile çalışacaktı. Capello 10 yıl aradan sonra Santiago Bernabeu'ya döndüğünde Guti ve Raul sahada esiyor, Salamancalı çocuk ise onların davetlisi olarak tribünden destek veriyordu, artık iyi bir Real Madrid taraftarıydı... Mourinho, Ancelotti ve Benitez gibi birinci sınıf teknik adamlarla çalıştıktan sonra R. Madrid Başkanı Florentino Perez bir devrime imza attı. Tribünler ve medya göreve genç takımın hocası Zidane geldiğinde şaşkındı. Teknik adamlık tecrübesi olmayan bir efsane...
ÇAKIŞAN, DAĞILAN, BİRLEŞEN HAYATLAR
Raul Avrupa futboluna veda etmiş, Guti de Beşiktaş sonrasında futbol yorumculuğu yapıyordu. Domino efekti işte... Guti, R. Madrid altyapısında çalışmaya Raul ise teknik adamlık kurslarına başladı. Salamancalı arkadaşlarını ise hiç hayatlarından çıkarmamışlardı. 2015 yılında yıldız takımların teknik direktörü olarak işe başladı. Real Madrid'e geldiği yaştaki çocukların dilinden o anlardı. Başarılı da oldu, İspanyollar eski bir futbolcuya kolay kolay hemen B takımını vermezler, adınız şöhretiniz ne olursa olsun ufak yaş takımlarından başlarsınız. Salamancalı da böyle yükseldi. Hayali de doyasıya giyemediği Real Madrid forması yerine bir gün Santiago Bernabeu'ya teknik direktör olarak çıkmaktı... Guti ve Raul'un kadim dostu 'Salamancalı çocuk' Alvaro Benito 43 yaşında. Hafta ortasında Barcelona'nın Real Madrid'i 3-0 yenip Kral Kupası'nda finale çıktığı maçta tribündeydi. Maçın ardından Sergio Ramos, Casemiro ve Kroos'u sert bir dille eleştiren Benito'nun görevine son verdi kulüp. Şenol Güneş'in milli takıma gideceğinin açıklandığı ve Beşiktaş'ta belki de sorumlunun artık Guti olacağının düşünüldüğü günde... Aynı gün Alvaro Benito'nun yerine yakın arkadaşı Raul'u getirdiler... Çakışan, dağılan ve bir yerde yine birleşen hayatlar... Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarittu'nun Amores Perros filmindeki gibi...
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