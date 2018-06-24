Senin Adın Fernando Olsun Çocuk

Polonyalı bir baba ile İspanyol bir annenin oğluydu. İkinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği yıl Uruguay’da dünyaya geldi. Hayatı boyunca Polca öğrenmedi, Polonya’ya yolu düşmedi ama doğduğu topraklarda efsane bir kaleci olmayı başardı. Ladislao Mazurkiewicz, 1966 Dünya Kupası’nda İngiltere’de, 1970’de Meksika’da ve 1974’te Almanya’da Uruguay kalesindeydi. 1970 Dünya Kupası’nda Pele’li Brezilya’ya yarı finalde 3-1 mağlup olan Uruguay evine dönerken, Mazurkiewicz, Dünya Kupası’nın en iyi kalecisi seçilmişti.
Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden biri olan Lev Yashin’in jübilesinde ikinci yarıda onun yerine kaleye geçmiş, Yashin ona eldivenlerine hediye ederek “Artık en iyi sensin” demişti.
Meksika 1970 Dünya Kupası’ndan 16 yıl sonra bir kez daha ev sahibi oldu. Turnuvayı düzenleyecek olan Kolombiya’nın ekonomisi çökmüş, bir önceki Dünya Kupası da Avrupa’da yapıldığında FIFA, organizasyonu bir kez daha Meksika’ya verdi. Gruplardan çıkan iki Güney Amerika temsilcisi Arjantin ve Uruguay son 16’da eşleştiler. 16 yıl önce 17 Haziran günü evine dönen Uruguay, bu kez 16 Haziran’da Arjantin karşısına yine bir umutla çıktı.
Pedro Pablo Pasculli, 42. dakikada golü attığında Arjantin’de yer yerinden oynarken yeni doğan bir bebeğin ağlaması Buenos Aires’in bir hastanesinde yankılandı. Ebe, erkek evladını kucağına alan anneye adını Pedro ya da Pablo koymasını önerdi. Anne, ebeye gülümsedi ve “Biz Uruguaylıyız” dedi. Sekiz ay sonra ülkelerine döndüklerinde çocuğa “Fernando” ismini vermişlerdi. Fernando Morena, Uruguay’ın şöhretli santrforlarından biriydi ve İspanya’da Valencia, Arjantin’de Boca Juniors formaları da giymişti ama ne yaptıysa da Penarol kulübünde yapmıştı.
Pedro Pablo Pasculli
Çocuk, Arjantin vatandaşlığını seçebilirdi ama her zaman Uruguaylı köklerine saygısından dolayı Tangocuların milli takımından genç yaşta gelen teklifleri reddetti. Adı Pedro ya da Pablo da olabilirdi ama Fernando oldu.
Uruguay, efsane kalecisi Mazurkiewicz’i 2013 yılında kaybetti. 2010 Dünya Kupası’nda kalede adı Fernando olan çocuk vardı. Mazurkiewicz gibi efsane kaleciler yetiştiremeyen Uruguay, kalesini 24 yaşındaki Fernando’ya teslim etmişti. Güney Afrika’da Uruguay yarı finalde Hollanda’ya kaybederken, 16 Haziran 1986 doğumlu çocuk 7 maçta kaleyi korumuştu. Ertesi yıl Güney Amerika kıtasının en büyük kupası Copa America’yı Uruguay kazanırken kalede o vardı.
Turnuvadan sonra Galatasaray’a transfer oldu. 2014’de Brezilya’daki Dünya Kupası’nda 4 maçta Uruguay kalesindeydi, rekor hala uzaktaydı. Mazurkiewicz, Uruguay kalesini Dünya Kupaları’nda 13 kez korumuştu.
Fernando’nun rekoru kırmak için 3 maça ihtiyacı vardı ama yol uzundu. 4 yıl daha formda kalması, kaleyi kaptırmaması, her şeyden önemlisi Uruguay’ın 2018 Rusya biletini alması lazımdı. Hepsi oldu. Önce Mısır ardından Suudi Arabistan maçıyla rekoru egale etti, gruptan çıkmayı başardılar. Gruptaki son maç olan Rusya karşılaşmasında da kaleyi korursa, Mazurkiewicz’in 13 maçlık rekoru 14 maçla 86 yazında Buenos Aires’de doğan çocuğun olacak. Arjantin doğumlu çocuğu hepimiz yakından tanıyoruz elbette.
Yedi yıldır Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera. Her Dünya Kupası’nda futbolcu isimlerinin telaffuzu yeni bir tartışma yaratır. Biz 7 yıldır “Muslera” dediğimiz Uruguaylı kaleciye “Muhlera” der miyiz bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Hırvatistan karşısında takımını yakan Arjantinli kaleci Caballero’nun yerinde eğer Muslera olsaydı, bu Dünya Kupası’nın da, son 7-8 yılın da futbol tarihi Güney Amerika’da başka türlü yazılırdı…
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