Futbol Gemisinin Birinci Zabitleri

Taktik zekanızın yüksek olması için illa ki futbolcu olmanız gerekmiyor. Kupalar, şampiyonluklar kazanmış bir eski futbolcu olmanız da mecburiyet değil. 57 yaşında Zeljko Buvac, eski Yugoslavya’nın müthiş yeteneklerinin gölgesinde kalmış bir orta saha oyuncusuydu. Kariyerinde bir tek kupa var. Almanya’daki günlerinde bir takım arkadaşıyla yolları 10 yıl sonra kesişti. O adam, Jürgen Klopp’du. Mainz O5’den Borussia Dortmund’a uzanan teknik adamlık kariyerinde Klopp’un sağ kolu Zeljko Buvac’tı. Alman teknik direktör, “Beynim” dediği Buvac’tan Liverpool günlerinde de ayrılmadı ama geçen hafta ani bir kararla Buvac, İngiliz kulübündeki görevinden ayrılıp, ortalıktan kayboldu. Kim bilir belki de Arsenal’e gider tek başına…
Tercüman iken Bobby Robson’un Barça’da ikinci adamı Mourinho’yu anlatmaya gerek var mı? Kulübedeki ikinci adamın varlığının ne kadar önemli olduğunu bilen kulüp şüphesiz ki Barcelona. Frank Rijkaard’ın karanlık yıllardan alıp zirveye taşıdığı dönemde Hollandalı teknik adamın sağ kolu Henk Ten Cate’ydi. Çözülmesi zor maçlarda kulübede Cate’nin futbol aklı devreye girer, Barça oyunu döndürürdü. Bir zaman sonra aynı görevle Chelsea’ye gitti Henk Ten Cate. Onun yerine gelen Neeskens, Hollanda futbolunun efsane isimlerindendi. Kendisinden 10 yaş küçük Rijkaard’ın yanına ikinci adam olarak oturdu, Galatasaray günlerinde de bu ikili beraber çalıştılar…
Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrasında pozisyonlar tartışıldı, teknik adamların 11 tercihleri, yaptıkları değişiklikler masaya yatırıldı ama iki isimden bahseden olmadı. Fatih Terim’in ekibindeki ikinci adam Levent Şahin ve Beşiktaş’ta bu sezon Şenol Güneş’in yanında olmayan Tamer Tuna…
Fatih Terim’in teknik adamlığında ona İmparator unvanını getiren kazandığı başarılardır ve sanılanın ya da öyle olmasını dileyenlerin aksine Terim, çalıştığı kulüpte tek adam değildir. 4 şampiyonluk kazandığı dönemdeki yardımcıları, ikinci kez Galatasaray’ın başına geçtiğinde 15 profesörün danışmanlık hizmeti verdiği Sağlık Kurulu, Profesör Acar Baltaş ile psikoloji dersleri, Terim’in teknik adamlıkta ustalaştığı yıllarda futbolumuza getirdiği yeni vizyondur. 2008’de ABD’den getirdiği kondisyonu uzmanı Scott Piri ile daha sonra Galatasaray’da çalışan; fizyoterapistten diyetisyene kadar ekibini itinayla seçen Fatih Terim, Florya’da 4. döneminde Levent Şahin ile çalışıyor. Futbolculuk günleri amatör seviyede kalan ama 16 yıldır her kademede antrenörlük ve teknik adamlık yapan Levent Şahin, Gazi Üniversitesi’nde antrenman bilimi üzerine doktora seviyesine kadar çıkmış bir futbol aklı…
Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe derbisinin ardından yaşadıklarıyla yıpranan ve Galatasaray derbisinde yaptığı değişikliklerle hepimize “Bugün oyunu okuyamadı. Derbide yoktu” dedirten Şenol Güneş’in yalnızlığı, belki de bugün Göztepe’nin başında olan Tamer Tuna’nın Beşiktaş kulübesindeki yokluğudur. Fatih Terim’in artısı ise üçü Galatasaray’ın eski efsanesi olan (Taffarel, Ümit Davala, Hasan Şaş) dört kişilik asistan kadrosundaki Levent Şahin’dir kim bilir..
Futbol, fırtınalı havalarda gemiyi limana yanaştıran kaptanları kahraman yapar, tarih de onları yazar. Kimse sizden kaybedilmiş bir sezonun fırtınalı günlerinin hikayesini dinlemek istemez. Yönetimi de taraftarı da gemi limana yanaşmış mı, kupa kazanılmış mı, buna bakar. Kaptanlar elbette ki Fatih Terim ve Şenol Güneş, son söz, son karar onların… Lakin her futbol gemisinin bir de birinci zabiti var, onları unutmayalım…
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