Avrupa’da futbol alt yapıları kuvvetli ülkeler arasında Fransa, Federasyon’un aklı ve şemsiyesi altında hareket ederken, Hollandalıların avantajı ufak coğrafya. Amsterdam-Rotterdam-Eindhoven üçgeninde yol üç saatten fazla olmayınca, oyuncu da keşfetmek oyuncu yetiştirmenin de lojistik derdi az. Alt yapı üstadı bir başka ülke İspanya’da ise yeteneğin ne olursa olsun kaderini biraz da doğduğu kasaba şehir belirliyor. Iniesta gibi Katalan olmayan bir İspanyol gencinin 12 yaşında Barcelona alt yapısına gelmiş olması gibi istisna örnekler elbette var ama genç futbolcular ağır ağabeylerin ligine genelde doğdukları şehrin takımlarıyla adım atıyorlar. Bu konuda Barselona, Madrid, San Sebastian ve Bilbao şehirleri her zaman bir adım önde. Hikayenin kahramanı da Madrid merkezine 12 km. uzaktaki 100 bin nüfuslı Coslada’da doğmuş Dani Parejo. Yüzde yirmisini göçmenlerin oluşturduğu Coslada’dan iki insan meşhur olmuş. Biri Real Madrid alt yapısına giden Parejo diğeri de aktris Amaia Salamanca… 14 yaşında Real Madrid Akademi’ye adım atan Parejo üç yıllık çabasının ardından A takım hocasının gözüne girmeyi başardı. İspanya’da Barcelona, Atletico Madrid ve Real Madrid’de forma giyecek kadar yetenekli bir Alman orta sahaydı o teknik direktör. Beşiktaş’tan da yolu geçen Bernd Schuster. Yol basitti, Real Madrid B takımında piş, iyiysen Guti’nin de kariyerinin sonuna geldiği günlerde A takımda formayı kap. 19 yaşına geldiğinde zor olanı sundular Parejo’ya. Bir yıl İngiltere’de birinci ligde forma giyecek, tecrübe kazanacak ve geri dönecekti. Queens Park Rangers’da farklı bir futbol iklimine alışayım derken Madrid’den bir telefon geldi. Ada’da sadece yarım sezon kalabilen Parejo’yu Real Madrid acilen takıma çağrıyordu. Kaleci Iker Casillas da ağabeyi yaşındaki iki kaleci sakatlanınca okulda dersteyken telefonla çağrılmış takımla yurt dışı deplasmanına gitmişti bir zamanlar.
Real Madrid orta sahasında Ruben de la Red ve Diarra sakatlanınca zora düşen teknik kadro, Parejo’ya 5 maçta şans tanıdı ve alt yapıdan yetişen gencin Real Madrid kariyeri o sezon son buldu. Onu Madrid’e yakın bir yere Getafe’ye gönderdiler. Parejo için işler yolunda gitmiyordu, kim Real Madrid’den Getafe’ye gitmek ister ki! 43 kez İspanya yaş altı milli takımlarında forma giymişti, 21 yaşındaydı ve sıradan bir futbolcu olmaya niyeti yoktu. Canını dişine taktı, vasat takımıyla ligde kalmayı başarırken İspanya’da herkes Parejo’yu tanır oldu.
Bütün ülke sizi tanıyorsa telefonunuz transfer için çalar… Yolculuk sıcak, denizli ve güzel bir şehireydi. Valencia’da yaşamak da futbol oynamak da güzeldir İspanya’da. Ülkenin en muteber orta sahalarından biri olmayı başardı ama milli takım kapıları aşırı kaliteli kadro yüzünden ona kapalıydı. Schuster gibi yolu Türkiye’den geçen bir başka teknik adam kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Galatasaray’da hüsran yaşadıktan sonra gittiği Valencia’da Parejo ile yıldızı barışmayan teknik direktör Cesare Prandelli idi.
Bir gece diskoda aşırı alkollü vaziyette hocasını eleştirirken, cep telefonu kamerasıyla kayıt yapıldığından habersizdi Parejo… Sadece o değil, babası da ekrana çıktı ve özür diledi. Sonun başlangıcı olabilirdi ama Parejo futbola tutundu. Bu sezon küllerinden doğan Valencia’da kaptanlık pazubandını takan Parejo, sezonun en iyi orta saha oyuncularından biri. Basit oyunu seven yapısı, takımını ileriye taşıyan futbol aklı, serbest vuruş ve penaltılardaki ustalığıyla, en iyi zamanlarındaki Selçuk İnan’ın bir kopyası aslında.
Geçen hafta içinde (16 Nisan) 29 yaşına giren Dani Parejo, ilk kez İspanyol Milli Takımı’na davet edildi ve hayali gerçek oldu. İspanya’nın Arjantin’i sürklase ettiği maçta oyuna sonradan da girse Parejo da artık A Milli takımın oyuncusuydu. Kariyerinde çok kaybettiği maç var ama o vazgeçmeyenlerden. Kimbilir belki de ileride çocuklarına anlatacak 2018 Dünya Kupası anıları da olur…
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