Sponsorlar Sosyal Medya ve Neymar

Lionel Messi, oğluna kitap okurken çekilmiş bir fotoğraf karesini Instagram hesabında paylaştığında her detaya dikkat eden takipçileri yatakta masumca bırakılmış telefona takılmışlardı. Dünyanın en çok kazanan futbolcusu, en son model en pahalı ya da altın kaplama telefonu kullanır diye düşünenler hayal kırıklığına uğramışlardı. Messi paraya mı kıyamamıştı? Elbette değil. Telefon markasından yılda 15 milyon dolar kazanan Arjantinli elbette ki gündelik hayatında o markayı kullanmak zorundaydı, ya da Barcelona’nın sponsoru otomobil markasının ona verdiği son modelle stadyuma gelmeliydi.
Sosyal medyada direkt reklam kadar ürün yerleştirme de artık milyonlar kazandırıyor. Barcelona’da yılda 22 milyon Euro kazanan Neymar’ın Paris Saint Germain’in teklifini kabul ederken tek nedeni elbette ki Fransız kulübünden yılda alacağı 37 milyon Euro değildi. Barcelona’da Messi’nin gölgesinde kalan Neymar, Paris’te kendi krallığını ilan etti. Nasıl mı? Pazar gününüzü rakamlara boğmak istemem ama yeni medya gerçekleri başka türlü anlatılmıyor. 2009’da sahneye çıktığında Brezilya’da kulübünden yılda 1.2 milyon Euro kazanan Neymar, İspanya’ya adım attığında Güney Amerika kıtasında markalar için zaten ikon bir isimdi. Barcelona ona yılda 15 milyon Euro verdiğinde Brezilyalı yıldız 22 milyon Euro da reklamlardan kazanıyordu. 19 yaşında Nike ile imzaladığı kontratı 2021 yılına kadar uzatan Neymar, Ronaldo gibi yılda 12 milyon Euro’yu kasasına koyuyor. Volkswagen, Panasonic, Gillette, Castrol, Beats ve Police ile yaptığı reklam anlaşmalarıyla Barcelona kariyerini geçiren Neymar Paris Saint Germain formasıyla çok daha büyük bir fırsatı yakaladı. Sosyal medya mecralarındaki takipçi sayısını göre bir gönderimin değerini ölçen Blinkfire şirketinin açıkladığı rakamlar başta Neymar olmak üzere spor dünyasının yıldızlarının artık birer holding haline geldiğini gösteriyor. Brezilyalı yıldızın, Instagram’da 88.8 milyon, Facebook’ta 60 milyon ve Twitter’da 37.6 milyon takipçisi var ve ben bu satırları yazarken takipçi sayısı elbette ki artıyor. Bu üç sosyal medya platformunda Ocak ayında 74 paylaşım yapan Neymar’ın her fotoğrafta reklam yapmadığı bir gerçek ama yaparsa ne kazanır? İşte o çılgın rakam!
Reklam sektörüne göre toplam takipçi sayısıyla Neymar’ın bir Instagram ya da Facebook paylaşımı için alması gereken para 459 bin Euro. Dünya Kupası finalinde bir marka Avrupa’da yayıncı kuruluşlara reklam vermek istediğinde de bu parayı ödediğini bir kenara yazalım ve hesap makinesiyle yola devam edelim. Neymar aylık paylaşımlarının yarısını bu marka tanıtımlarına ayırsa PSG’den aldığı yıllık ücreti iki ayda cebine koyabilir. Üstelik Brezilyalı sosyal medyanın bir numarası değil. Cristiano Ronaldo, 120 milyonu Instagram’da olmak üzere toplam 300 milyon takipçiye sahip. LeBron James parkenin efendisi ama yeşil çimlerin bir hayli gerisinde ve toplam 98 milyon takipçisi var. Transferi sonrasında Paris Saint Germain’in sadece ürün satışlarını değil sosyal medyada takipçi sayısını da uçuran Neymar’ın sadece Internet kanalıyla reklamlardan 50 milyon Euro kazanabilme ihtimali futbol dünyasında kulüpleri de yeni düzene uyan kontratlar yapmasını gerektiriyor. Oyunun imaj haklarının yarısını ya da daha düşük bir yüzdeyi kontratta talep eden kulüpler de elbette ki haklı… Sonuçta sahne onların, kostüm onların, rolü veren de onlar, assolist olarak sahneye çıkartan da…
Futbol dünyasının yıldızlarının fotoğraflarına bakıp pantolon, gömlek, saat, kulaklık, ayakkabının fiyatını yazanlar da yeni medya düzenine ayak uydurmalı… Mesele o ürünlerin etiket fiyatı değil, bu starların o kulaklıkla müzik dinlemek, o saati koluna takmak için kaç milyon aldığı….
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder