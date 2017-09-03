Marco Asensio

Dört yıl önce Real Madrid tesislerinin kapısından babasıyla giren çocuğun hayali idolü Cristiano Ronaldo ile tanışmaktı. Zinedine Zidane’ın çalıştırdığı Castilla’da (Real Madrid B Takımı) oynamasını isteyen babası Wilfrid, Zidane ile görüştü. Fransız teknik adam çocukla ilgileneceğini söyledi ama gerisi gelmedi. Baba-oğul ülkelerine döndüler ve Mbappe, Monaco’da oynama başladı.
Bu yaz Real Madrid onun bonservisi için 140 milyon Euro’yu gözden çıkardı ama babası Wilfrid, oğluna İspanyol kulübünün teklif ettiğinin üç katını veren Paris Saint Germain’i tercih etti. Zinedine Zidane’a da kırgındı baba, “Real Madrid B Takımı’nı bırakıp Ancelotti’nin A takımda yardımcısı olunca oğluma ayıracak vakti olmadığını söyledi” dedi… Doğru zamanda doğru yerde olmak lazım, Mbappe Real Madrid alt yapısından yetişebilirdi olmadı ama bir başka çocuğun en büyük hayali gerçek oldu…
Gilberto Asensio, İspanya’nın büyük market zincirlerinden birinde kamyon şoförü olarak çalışıyordu. 10 yıl önce Mallorca deplasmanına gelen Real Madrid’in başkanını görebilmek için oğluyla stadın yolunu tuttu. Zordu ama konuşmayı da başardı Florentino Perez ile… “Özür dilerim sayın başkan, bu benim oğlum Marco ve bir gün Real Madrid’de oynayacak” dedi. Real Madrid Başkanı, çocuklarının Real Madrid’de oynamasını hayal eden babalara alışkındı, gülümsedi… Annesi Maria Gertruida Margaretha Willemsem, Hollandalıydı ve Marco adını efsane Hollandalı golcü Marco Van Basten’den almıştı. 11 yaşına girdiğinde Mallorca alt yapısında oynamaya başladı, en büyük destekçisi de futbolu çok seven ve oğlunun futbolcu olmasını istediği annesiydi..
Marco, Real Madrid taraftarıydı ve odasının duvarında en sevdiği futbolcunun posteri asılıydı: Zinedine Zidane… 15 yaşına geldiğinde büyük bir acıyla sarsıldı. Annesi kansere karşı verdiği uzun savaşı kaybetmişti… İspanya İkinci Ligi’nde pişip 56 maçta 7 gol atınca Mallorca sokaklarında konuşulmaya başlandı. Real Madrid Başkanı Perez’i arayan Rafael Nadal, Mallorca’dan tanıdığı Marco’yu tuttuğu takıma transferi için ısrarcı oldu. Asensio, Real Madrid’in kapısından içeriye girdiğinde 18 yaşındaydı ve 14 aydır Mallorca A Takımı’na forma giyiyordu. Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona’nın şehrinin diğer takımı Espanyol’a gönderdi Asensio’yu… Kaleci Kiko Casilla, Callejon ve Lucas Vasquez gibi o da La Liga tecrübesini Espanyol’da edinecek ve başkent Madrid’e geri dönecekti. 19 yaşındaki genç 37 maçta attığı 4 golden daha çok yaptığı 15 asistle ligi sallamayı başardı. Duvarına posterini astığı Zidane ile çalışmaya başladığında Fransız efsane birkaç antrenman sonra onun eşsiz sol ayağına hayran kalmıştı, “Messi’den beri böyle bir sol ayak görmedim” dedi..
Real Madrid’e imza töreninde babasına teşekkür edip, dört yıl önce kaybettiği annesini andığında gözyaşlarına boğulan Asensio şimdi Real Madrid ile attığı her golü gökyüzüne bakıp annesine armağan ediyor ve her röportajında “Annemin beni korumaya devam ettiğini biliyorum” diyor…
Çifte pasaporta sahip olan Asensio, kendisini Hollanda Milli Takım’ına davet edenlere teşekkür edip, babasının memleketi İspanya’yı seçti. 15 yaşından beri her yaş kategorisinde milli formayı giyen Asensio, 21 yaşında ve bu yaz Real Madrid yönetiminin adeta transfer politikasını değiştirdi. Zidane onu 11’e hazırlıyordu, oynamayınca sorun çıkartan James Rodrigues’i Bayern Münih’e yolladılar ve Morata’yı da Chelsea’ye sattılar. Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus’a dördüncü ve son golü atan Asensio, geride bıraktığım ayda İspanya Süper Kupa finalinde iki maçta da Barcelona filelerini jeneriklik iki vuruşla havalandırdı ve Cristiano Ronaldo’nun yokluğunda Valencia maçında İspanyol devini Santiago Bernabeu’da tek başına ayakta tuttu…
Real Madrid’in bonservisine sadece 3.5 milyon Euro ödediği Marco Asensio, günümüz futbolunun olmazsa olmazı çok yönlü yeteneğiyle rakiplerin korkulu rüyası olmayı başardı. Sol ayağından çıkan sert şutlar, köşeleri bulan plaseler, frikikt atarken yüzündeki özgüven, oyun görüşü, rakipe pres, yardımlaşma… Her şey var Asensio’da…. Real Madrid soyunma odasındaki lakabı ise “Torero” (Matador).. Madridli ünlü matador Cayetano Rivera Ordonez’e benzerliği nedeniyle Sergio Ramos ve Carvalhal’ın “Torero” lakabını taktığı Marco Asensio’yu almak isteyen bir kulüp 350 milyon Euro ödemek zorunda. Evet, Real Madrid’in iki önce ödediğinin yüz katını…
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