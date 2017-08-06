6 Ligde Top 5 Transfer

Fransızlar topu en erken santraya diken ligdi, bu hafta sonunda biz ve İngiltere, haftaya İspanya, İtalya ve Almanya yeni umutların, hayal kırıklıklarının, “ne goldü ama”ların, “bu da kaçar mı”ların kapısını açıyor. O zaman transfer dönemi devam ederken bir X raporu alma ve en pahalı beş transferleri hatırlama vaktidir…
SÜPER LİG: Son iki sezonda ilk üç dışında kalan Galatasaray, Belhanda, Ndiaye, Maicon ve Fernando transferleriyle listenin ilk 4 sırasını kaparken, Beşiktaş Pep ve Negredo ile La Liga havasını getirdi memlekete. Aykut Kocaman, Fransa Ligi sever, Valbuena ve Dirar’ın yanında Kartal’ın Negredo’sunun karşısına kariyerleri hep aynı yolda yürüyen Soldado’yu koydu Fenerbahçe… Sıcak bir Pazar günü sizleri bonservisler, bonuslar ve yıllık ücretlerin neti, brütüyle bozmak istemem ama daha fiyakalı bir lig olduğumuzu söylemem lazım.
PREMİER LİG: Yayın gelirleri sayesinde harcarken pek bonkör olan İngiliz kulüplerinin ilk 5’inde üç santrfor ve iki defans oyuncusu var. Mourinho, Chelsea’yi çalıştırırken kapının önüne koyduğu Lukaku’yu Manchester United’a rekor ücretle alırken, son şampiyon Chelsea, arıza Diego Costa’nın yerine Real Madrid’in efendi ama aynı zamanda yedek santrforu Morata için kesenin ağzını açtı. Fransız hoca Wenger, Arsenal’in gol umutlarını yine bir vatandaşına bağladı ama kabul edelim Lacazette, Londra kulübüne çok yakıştı. Dani Alves’ten son dakika kazığı yiyen Guardiola, defans hattına Walker’ı ve geçen sezonun flaş ekibi Monaco’dan Mendy’yi monte etti.
LA LİGA: Avrupa’da iki büyük kupaya da yıllardır ambargo koyan İspanyollar transferde çılgın rakamlar ödemeyi geçen sezon bırakmışlardı. Listenin ilk sırasında Real Madrid’e gelen Brezilyalı Vinicius var. Atletico Madrid, Sevilla’dan kopardığı Vitolo için transfer yasağı nedeniyle altı ay beklemek zorunda. 222’lik Neymar ile idmanda yaptığı kavgayla manşet olan Semedo, Barça’nın tek transferi ama Katalanların bu hafta gaza basıp Dembele ve Coutinho için 200 milyondan fazlasını harcaması bekleniyor. İspanya Ligi’nde gözümüz elbette Villarreal’in gol umudu bizim çocuk Enes Ünal’da olacak. Sevilla’nın kendi transfer rekorunu kırıp aldığı Muriel’e de dikkat. İlk 5 listesindeki son isim ise Atletico Madrid’den ezeli rakibi Real Madrid’e giden defans oyuncusu Theo Hernandez…
SERİE A: İtalya’da transferin şampiyonu Galatasaray gibi kadrosunu sil baştan yenileyen Milan. Bu yazın en pahalı değil ama en ses getiren ikinci transferi elbette ki Bonucci’nin Juventus’u bırakıp Milan’a gelmesi. İki numarada Çizme’nin genç yeteneği, Fiorentina’dan “Baggio havası” ile Juventus’un yolunu tutan Bernardeschi var. Listeye dört adam sokan Milan’da Andre Silva, Kessie ve Conti’den daha çok bizi heyecanlandıracak isim elbette Hakan Çalhanoğlu… “Transferde henüz büyük bombayı (muhtemelen Mahrez) patlatmadık” diyen Roma’da ise kalbimiz Cengiz Ünder ile birlikte atacak. Yolu açık olsun…
LİGUE 1: Futbol tarihçileri 2017 yazını bir paragraf ve hatta bir sayfa ile geçiştirmeyecekse bunun nedeni elbette ki Paris Saint Germain’in çılgın hamlesi olacak. Neymar’ın 222 milyonluk bonservisini ödemeye göze almak kadar, dünyanın üç numarasının “Bir numara olacağım” diyerek Fransa’nın başkentinin yolunu tutması da kendi başına bir kitap olacak kadar mühim. Monaco’nun Tielemans, PSG’nin İspanyolların en değerli sol beklerinden biri olan Yuri’yi alması elbette ki Neymar’ın gölgesinde kaldı ama önümüzdeki günlerde Mbappe için ödenmesi muhtemel 180 milyon Euro futbolseverlerin gözlerini kamaştırabilir.
BUNDESLİGA: Almanya’da son yılların transfer ezberini bilirsiniz. Bayern Münih, şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi B. Dortmund’un en kilit adamlarını satın alır ve lig başlamadan çelmeyi takar. Bu sezon bunu tercih etmediler ama O.Lyon’dan aldıkları Tolisso’nun orta sahada oynayacağı futbol sadece Bundesliga’yı değil tüm Avrupa’yı sallayacak. Bonservise en yüksek rakamın 41 milyon ödendiği, ilk 5’in 19 milyonla tamamlandığı Almanya, transferde en renkli ülke yine olamadı, zaten hiç bir zaman da olmamıştı. Her sezon tek bir boş koltuğun olmadığı Bundesliga maçlarına bakınca zaten kimin umurundaki transfer döneminin şampiyonu olmak…
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