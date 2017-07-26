Bonucci-Kessie ve 19

Forma numaralarının 1’den 99’a dizilmediği yıllarda ilk 11’in içinde en muteber numara elbette ki 10 oldu her zaman. Ardından santrforun giydiği 9 ve özellikle Manchester United’ın geleneğinin forse ettiği 7 numara. Elbette ki birçok kulüpte 3’ün de 5’in de 8’in de büyük anısı vardır ama söz konusu olan 19 numara ise hikayeyi açmamız ve önce kahramanlarını tanımamız lazım.
Leonardo Bonucci, Juventus’un kale gibi üçlü savunmasında en genç adamdı. Finansal bir problemi olmayan Agnelli Ailesi’nin kulübünden gitmek için gerekli olan da sadece gemileri yakmaktı. Bonucci de yaktı. Sezon içinde Chelsea, Manchester City ve Barcelona’nın 60-70 milyon Euro teklif ettiği yazıldı ama İtalyan kulübü 7 yıldır savunmasının değişmezi olan Bonucci’yi satmaya niyetli değildi. Ne olduysa da bir hafta içinde oldu. Sezon açılışı için paylaştığı fotoğrafı Juventus formalı değil de sivil kıyafetli olanıyla tercih eden Bonucci’nin Milan’a gideceği İtalyan spor gazetelerinin birinci sayfalarında patladı. Ne Juventus taraftarı ne de Milan taraftarı bu zor ama imkansız değil transferi nefesini tutarak izledi. Sezon içinde teknik direktör Massimiliano Allegri ile ters düşen Bonucci, Juventus soyunma odasında takım lideri gibi davranıyor ve hocası bundan rahatsızlık duyuyordu. Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’e kaybeden Juventus’ta teknik adam ve oyuncu arasında ipler Mayıs ayında koptu. Allegri’nin İngiltere’den gelen tekliflere “hayır” deyip, Juventus yönetiminin de hocanın takımın başında kalacağını açıkladıktan sonra Bonucci için gemiyi terk etme vakti gelmişti. Daha yüksek yıllık ücret, İtalya içi transferle sırtına yükleyeceği “Hain” damgasından uzak durmak için ülke sınırları dışına çıkabilirdi Bonucci ama bunu yapmadı. Yeterli bir sebebi vardı. Kendisi Juventus forması giyerken bile Torino taraftarlığından vazgeçmeyen oğlunun meşaketli tedavisi için eşiyle birlikte ülkeden ayrılmama kararı almışlardı..
Transfer haberini bazen bir okul müdüründen bazen de bir emlakçıdan alır gazeteciler!.. Bonucci’nin eşi de “Milan’a gidiyor” haberlerinden bir hafta önce Milano’da emlakçıyla ev baktığı ortaya çıkınca Milanlılar “Bu iş bitti” dediler. Juventus 40 milyon Euro karşılığında Bonucci’yi Milan’a sattı. Bir zamanlar Milan’ın ezeli rakibi Inter’in alt yapısında yetişen, Jose Mourinho’nun “İşime yaramaz, verin gitsin” dediği Bonucci, siyah-beyazlı formayı çıkarıp kırmızı-siyahlı formaya giydi. Ortada iki sorun vardı. Juventus’un yeni sezon formaları satışa çıkmış ve Bonucci hayranları onun 19 numaralı formasına 110 Euro ödemişlerdi. Juventus kulübü henüz “Bonucci forması getirene Dybala forması bedava” kampanyası yapmadı ama tüketici mahkemesine açılan davalar bu taraftarların maddi zararının karşılanmasını isteyebilir. Manevi zararın ise ömür boyu bir açık yara olarak taraftar yüreğinde kalacağı kesin…
Peki ya ikinci sorun? İşte şimdi 19 numaralı formaya dönelim. Bu yaz 250 milyon Euro barajını aşıp Avrupa’nın transfer kralı olan Milan, Atalanta’tan aldığı Franck Kessie’nin isteği üzerine Fildişi Sahilli oyuncuya 19 numaralı formayı vermişti. Kessie için 19’un anlamı birden fazlaydı. 19 Aralık doğumluydu, babasını kaybettiğinde ayın 10’uydu ve 21 yaşındaki oyuncu İtalya’ya adım attığında da takvimde gün hanesinde 19 yazıyordu. Bonucci de 19 ile “marka” olmuştu. Adı ve soyadının numerolojiye göre karşılığı 19 olan İtalyan stoperin eşi de ayın 19’u doğumluydu. İtalyan futbol tarihinde son 20 yılda Nesta ve Cannavaro’dan sonra en “baba” savunma transferinin öznesi olan Bonucci de elbette ki 19’u istedi. Çin’de hazırlık kampında olan Milan’da B.Dortmund ile oynanan hazırlık maçında Kessie’nin soyunma odası dolabına 14 numaralı bir forma bıraktılar. Genç oyuncu sesini çıkarmadan 14’ü giyip sahaya çıkabilirdi, yapmadı. 19 numaralı sırtında Kessie yazan formayla çıktı maça...
19 numaralı formanın sahibi Bonucci oldu
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