Direkten dönen top, verilmeyen haklı, verilen haksız penaltı, çıkan-çıkmayan sarı-kırmızı kartlar, canı istemeyince çizgiyi geçmek bilmeyen meşin yuvarlak, bazen pirinç bazen patates tarlasına dönen zeminler, yağmur, kar, çamur, aşırı sıcak, donduran soğuk.. Futbol hiçbir zaman adaletli bir oyun olmadı, düşük skorla biten bir spor her zaman sürprize açıktır, hatasıyla doğrusuyla da futbolu güzel yapan bu ve basit kurallarıdır. Peki teknoloji futbolu daha adaletli bir oyun yapabilir mi? Hakem hataları sıfıra indirebilir mi? Acaba bu kadar mükemmelik bu oyunun doğasını bozar mı? Bütün bunları önümüzdeki sezonlara yaşayarak öğreneceğiz. Gol çizgisi teknolojisiyle top kale çizgisini geçti mi tartışmaları artık tarihe karıştı ama bunun dünyanın tüm liglerinde uygulanması için de çok bekleyeceğiz. Bizim ligimizde de gelecek sezondan itibaren gol çizgisi teknolojisi uygulamasına geçileceği sözü ortadayken şimdi Video Yardımcı Hakem’i konuşuyoruz. Fransa-İspanya maçında iki gol kararında etkili olan Video Hakemi gün gelecek sahadaki hakemden çok daha fazla yetkiyle mi donatılacak? Oyuncular ve teknik adamlar tartışmalı her pozisyon için video hakeme başvurulmasını isteyebilecek mi?
FIFA’nın uygulaması aslında basit. Gol kararı verilen pozisyonlarda ofsayt var ise video hakemin tekrarını izlediği görüntülerden çıkacak kararı beklenecek. Penaltı pozisyonları için de video hakemler devrede olacak. Son iki şık ise, kırmızı kart ve hakemlerin sarı ya da kırmızı kartı doğru futbolcuya verip vermemekte şüpheye düştüğü pozisyonlar. Maçın hakemi, video hakemine başvuracağı gibi, video hakem de sahadaki hakemi uyarıp, kararını değiştirebilecek. İkili arasındaki karar mekanizmasına futbolcu ve teknik adamların müdahil olabilme ihtimali yok. Orta hakem, video hakemle anlaşmazlığa düştüğünde saha kenarına gelip monitörden pozisyonu değerlendirip son kararını verecek. Teniste şahin gözü ve basketbolda tekrar görüntülerle artan oyun kalitesi ve adaleti bakalım video hakemle ile futbola ne katacak? “Video hakemin gözüne gözlük” tezahüratlarıyla mı tanışacağız yoksa artık spor programlarında eski hakemlere “Penaltı/penaltı değil” polemiklerinde söz mü kalmayacak? Almanya gelecek sezon video hakem uygulamasına geçiyor, bu sezon hakem hatalarıyla kaynayan İspanya Ligi ise hedefini Ağustos 2018 olarak belirledi. Bizde ise yeni sezon için hummalı bir çalışma var. Video hakem uygulaması için ortak kanı 2018 Dünya Kupası’ndan alnının akıyla çıkması halinde artık futbolun değişmez bir parçası haline geleceği…
Video hakem geçmişte olsa futbol tarihinde neler değişirdi? İtalyan Corriere della Sera gazetesinin yayınladığı listeye bir göz atalım.
1- Geçen sezon Milano’da San Siro’da Şampiyonlar Ligi finalinde Sergio Ramos’un Atletico Madrid’e attığı gol ofsayttı, video hakem bu golü iptal ederdi.
2- Mayıs 2014’te Camp Nou’da 1-1 berabere biten ligin son hafta maçının ardından şampiyonluğunu ilan eden Atletico Madrid’e Messi’nin attığı gole ofsayt bayrağı kalkmıştı. Video hakem olsa, şampiyon Barcelona idi.
3- 1998’te Amsterdam’da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’e kupayı getiren ve Juventus’u yıkan golü atan Mijatovic ofsayt pozisyonundaydı.
4- 2010 Dünya Kupası play-off’unda Paris’te İsveçli hakem Hansson, Henry’nin İrlanda’ya attığı golde eli görmemiş, Güney Afrika’daki finallere Fransa gitmişti. Aynı stadyumda video hakem hafta içinde Griezmann’ın golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
5- 1986’da Meksika’da Maradona’nın İngiltere’ye eliyle attığı golde video hakem olsa kararı vermesi sadece 30 saniyesini alacaktı.
6- 2002 Dünya Kupası’nda Ekvadorlu hakem Byron Moreno, İtalya’yı yakmış, Güney Kore çeyrek finalde İspanya’nın rakibi olmuştu. Mısırlı hakem Gamal Al-Ghandour, İspanyolların iki nizami golünü iptal etmişti.
7- 94 Dünya Kupası’nda İtalya-İspanya maçında İtalyanlar 2-1 öndeyken 90+ dakikalarda İtalyan Tassotti ceza sahası içinde Luis Enrique’ye acımasız bir dirsek atmış, İspanyol oyuncu kanlar içinde kalmıştı. Penaltı skoru 2-2 yapacak ve uzatmalarda İtalyanlar 10 kişi oynayacaktı.
8- 2008-2009 sezonunda Londra’da Chelsea-Barcelona Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Norveçli hakem Ovrebo, futbol otoritelerine göre İngilizlerin 4 penaltısını görmezden geldi. Barcelona finale çıktı. Peki, video hakem olsaydı….
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder