Orta Saha Hikayeleri

ATİBA’NIN PARTNERİ LİNDEROTH
Türk futbolunda son 10 yılda kazanılan şampiyonluklarda defansif orta sahaların önemi adlı bir tez yazılacaksa eğer giriş cümlesi şu olmalıdır: Mehmet Aurelio-Melo-Mehmet Topal-Atiba. Belin sağlamsa başın dik durur. Golcüler atar, kaleciler kurtarır, Oscar’lar belki onlara gider ama defansif orta sahalar her şampiyonlukta en büyük karakter oyuncusudur bu oyunda. Orta saha hikayelerinin bizden kahramanı Atiba olsun. Beşiktaş geçen sezon şampiyon oldu, bu sezon da şampiyonluğa koşuyor ve Avrupa’da Nisan ayını gördüyse aslan payı Kanadalı oyuncunun terinde emeğinde saklı. Dizinden 18 ay içinde 3 kez operasyon geçirmiş bir futbolcunun 34 yaşında takımının her maçında en çok koşan oyuncu olması sadece kendi başına bir roman da onun geçmişindeki bir isim var ki o da kısa ama acıklı bir öykü. 11 yıl önce Şampiyonlar Ligi’nde Celtic’e karşı Kopenhag forması giyen iki oyuncunun sığdığı bu fotoğraf karesindeki Atiba’nın partneri, deklanşöre basıldıktan altı ay sonra Galatasaray’a transfer olmuştu. Dönemin en muteber defansif orta sahalarından biri olan İsveçli, Atiba’dan 4 yaş büyüktü ve kariyerinde ciddi tek bir sakatlık yaşamamıştı. En verimli çağında, 27’sinde geldiği Galatasaray’da Linderoth 3 sezonda sadece 13 maça çıkabildi, diz sakatlığı kariyerini kararttı ve 31 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı. Linderoth’un yanında yetişen Atiba ise ondan 6 sezon sonra geldiği Beşiktaş’ta şimdi taraftarına “40 yaşına kadar oynar mı acaba?” sorusunu sordurtuyor.
BEREKETLİ FUTBOLCU LJUBOMİR FEJSA
Sizi ismi spikerleri zorlayan bir futbolcuyla tanıştırmak isterim: Ljubomir Fejsa. Ama onun özel hikayesine gelmeden Zlatan İbrahimoviç’in kulaklarını çınlatmamız lazım. İsveçli santrforun muhteşem kariyerinden altını çizeceğim satır, 2001 yılından beri oynadığı her takımda her sezon mutlaka bir kupa kazanmış olması. Milan’daki bir sezonu dışında Ajax, Juventus, Inter, Barcelona ve Paris Saint Germain ile şampiyon olan Zlatan’a Ljumobir Fejsa nasıl rakip olabilir peki? Sırp oyuncu defansif orta saha ve 29 yaşında, onu özel yapan ise “şampiyonluk garantili” futbolcu olması! Partizan ile 2008-2011 arasında 3 şampiyonluk kazanan Fejsa, Komşu’da Olympiakos’ta da üçleme yapıp 2014’de geldiğinde kariyerine 6 şampiyonluk, 4 Kupa yazdırmıştı. Benfica onu Ocak 2014’te transfer ettinde Sırp oyuncu bereketini Portekiz’e taşıdı. Kariyerinde 19 kupa olan Fejsa bunu sadece 191 maça çıkıp yaptı. 300-400 maça çıkıp bir kupa kazanamayan oyuncu yok mu sanıyorsunuz Avrupa’da…
REAL MADRİD’İN MAKELELE ÖZLEMİ
İspanya ve İngiltere’de onun oynadığı dönemde futbolcularla yapılan anketlerde “Sizi en çok zorlayan kimdi?” sorusunun cevabıydı. Claude Makelele, ayağında top gördüğü rakibine bir ahtapot gibi sarılır ne yapar eder ya topu kapar ya oyunu bozurdu. İki sezondur Premier Lig’de esen Kante fırtınası işte bu Fransız yapımı filmin bir devamı. Real Madrid’in Barcelona karşısında zorlandığı 2003-2010 yılları arasında Makelele bir referans zirvesi oldu. Katalanlar karşısında Los Galacticos, orta sahadaki savaşçısını Chelsea’ye sattığı günden itibaren hep onu aradı. Alt yapıdan gelen genç Borja Fernandez’den, Pablo Garica’ya, Thomas Gravesen’den omuzlarda Arjantin’den gelen genç yetenek Fernando Gago’ya, Mahamadou Diarra’dan “Tamam aranan adamı bulduk” denilen ve 2009’da imzayı atan Xabi Alonso’ya kadar.. Real Madrid’in bugün de başkanlık koltuğunda oturan Florentino Perez onu sattıktan sonra söyledikleriyle adını futbol tarihinin en talihsiz demeçleri listesine yazdırmıştı: “Makelele’yi özleyeceğimizi sanmıyorum. Tekniği vasat, rakipten top çalıyor olabilir ama topu ya sağına ya soluna veriyor. Kafa toplarında zayıf ve üç metreden öteye top attığını görmedim. Genç oyuncular gelir ve Makelele’yi unutturur.” Fransız orta sahayı izlediyseniz Perez’in bu sözlerini okurken güldüğünüzü biliyorum. Orta saha hikayeleri bir soruyla bitsin: “Atiba, Real Madrid’de oynar mı?” İyi Pazarlar…
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