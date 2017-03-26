Sözlerimi Geri Alamam

Futbol dünyası “Ağzından çıkan lafa dikkat et, gün gelir hatırlatırlar” hikayeleriyle doludur. Bursaspor’da parlayan ve Fenerbahçe’den Real Madrid’e uzanan bir kariyere sahip olan Baliç’i bir cümle uzun süre peşini bırakmamıştı. Profesyonel futbol bu, bir sezon sonrasında nerede olacağını bilemezsin. Baliç de Galatasaray formasını giydiğinde o meşhur cümleyi hatırlattılar, bizzat bir röportajda sorduğumu hatırlarım: “Baliç, Kefen giyerim, Galatasaray forması giymem” dedin mi? Bosnalı büyük yetenekti, sonraları daha da geliştirdi Türkçe’sini ama bana o gün “Ben kefen kelimesini bilecek kadar Türkçe konuşamıyordum ki o zamanlar ağabey, söylemedim öyle” demişti. Ne diyorsa odur sonuçta… Baliç bu konuda yalnız değil. İspanyollar hatırlattı, onların yakın tarihinde kısa bir tura çıkalım:
GÜİZA: “ÖLÜRÜM DE CADİZ’DE OYNAMAM”
Yolu Fenerbahçe’den geçen ama burada mutlak golü kaçırdıktan sonra kafasını kale direğine yaslamış “Küçük Emrah” bakışıyla hatırlanan Daniel Güiza futbola Xerez takımında başlamıştı. Bir gün “Ölürüm de Cadiz forması giymem” dedi. Cadiz, yetiştiği Xerez kulübünün ezeli rakibiydi. Gün geldi Güiza, 35 yaşında Cadiz’e imza attı. O sözünü unutmayan yeni takımının taraftarı da transfer haberini duyunca sokağa döküldü, Güizz ölüm tehditleri aldı, özür diledi, neyse ki sular duruldu sonra…
INİESTA: REAL MADRİDLİYİM
Iniesta’nın Barcelona tarihindeki önemini anlatmaya gerek var mı? İspanya’nın bir ucundan ailesinin Katalan kulübünün alt yapısı La Masia’ya emanet ettiği Iniesta, 12 yaşındayken kendisine uzatılan mikrofona “Real Madrid’liyim” demişti. Kimse çocuk yaşta ona bunun hesabını sormadı elbette gün geldi o görüntüler tekrar yayınlandı, Iniesta yine sakindi: “Ne var yani, çocukken Real Madridliydim, herkes olabilir” dediğinde Barselona şehrinde kimse sesini çıkartamadı.
MOURİNHO: AVRUPA LİGİ İLE İLGİLENMİYORUM
Jose Mourinho’nun Manchester United’da fikayasının bozulduğu kesin. Rafael Benitez’in Fenerbahçe’nin yarı finalde elendiği Benfica’yı devirip Chelsea ile kazandığı Avrupa Ligi Kupası’na burun kıvıran ve 3.5 yıl önce “Avrupa Ligi beni ilgilendirmiyor. Bizim seviyemizin aşağısında” diyen Portekizli teknik adam, şimdi 180 derece dönüşüyle “Dün, dündür” dedirtti. Manchester United, Beşiktaş ile birlikte Avrupa Ligi’nde son sekize kalan takımlardan biri ve teknik direktörü Mourinho artık “Premier Lig’de dördüncü olacağıma, Avrupa Ligi’ni kazanmayı yeğlerim” diyor.
RAFA MARQUEZ: REAL MADRİD’DE OYNARIM
Rafael Marquez, klas bir stoperdi. Barcelona bugün Pique gibi dünyanın en iyi iki stoperinden birine sahip ama taraftara sorsanız futbolu bırakan tekmeye kafa uzatan kaptanları Carles Puyol ve Rafa Marquez başka adamlardı. Meksikalı savunmacı, 7 sezon Barcelona forması giydi ama arşivden çıkan bir röportaja kendisi de güldü. Barcelona’ya gelmeden ik yıl önce kendisiyle röportaj yapan İspanyol muhabir, Marquez’in eline Real Madrid formasını tutuşturmuş, deklanşöre basmıştı, manşet de hazırdı: Real Madrid’de oynamaya hazır.” Transfer olmadı elbette, hem zaten kim Real Madrid formasını giymek istemezdi ki…
ZİDANE: BARCELONA’DA OYNAMAK KEYİF VERİR
İspanyolların efsane futbol dergisi Don Balon yayın hayatına son verdi ama derginin arşivi elbette ki futbol tarihi için bir hazine değerinde. 1998 Dünya Kupası’nda Taffarel’i iki kafa golüyle avlayan ve o dönemde Juventus forması giyen Zidane’ı Aralık 1998’de kapağına taşıyan Don Balon manşeti de oyuncunun sözünden vermişti: “Zidane bize özel bir itiraf yaptı: “Barcelona’da oynamaktan dolayı büyük keyif alırım.” Zİdane haklıydı, Barcelona’da Figo gibi büyük bir yetenek vardı, herkes onunla oynamaya can atardı ama olmadı, ikili Barcelona yerine Real Madrid forması altında buluştular…
SİMEONE: SADECE REAL MADRİD’E GİDERİM
Jorge Valdano, Real Madrid tarihinde futbolcu ve teknik adam olarak çok önemli bir yere sahip. Kulübün sportif direktörlüğünü de yapan bugünler de naklen yayınlarda yorumcu olan Arjantinli efsane, 90’ların ortasında bir vatandaşına Real Madrid’e getirmek üzereydi. İspanyol medyası hemen oyununun peşine düşüp röportajı patlattı, manşette; “Gidersem bu sadece Real Madrid için olacak” dedi Arjantinli genç ve dediğiyle kaldı. Diego Simeone, Real Madrid değil ezeli rakibi Atletico Madrid’in sembol oyuncularından biri oldu, gün geldi teknik adam olarak takımın tarihini yeniden yazmaya başladı ve 6 yıldır da yazmaya devam ediyor…
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