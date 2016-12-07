Kolezyum'a 35 Yaşında Gittim

Dünyaca ünlü bir aktör yaşadığınız şehre gelir, siz de o şehrin sembol isimlerinden biriyseniz gazeteciler yan yana bir fotoğraf karenizi çekmek için ellerinden geleni yaparlar. Sırtlarında isim yazan formalar da işin olmazsa olmazıdır tabii.
Francesco Totti ve Russell Crowe'un bu karesi altı yıl önce çekildi ama hikayenin bir detayı bu hafta çıktı ortaya.
Bugün Roma'da derbi var, Lazio ve Roma karşı karşıya gelecek ve kariyerinde 42 kez derbi maçına çıkan 40 yaşındaki Totti "Bu son derbim değil" dediği röportajında ilginç bir detay verince ben de arşivden bu fotoğrafı buldum.
2001 yılında Roma şampiyon olduğunda koluna gladyatör dövmesi yaptıran Totti, 'gladyatör' Russell Crowe ile ziyaret ettiği Kolezyum'u, doğma büyüme bir Romalı olmasına rağmen 35 yaşında görmüş.
"Şehrin merkezine de 20 yıldır inmiyorum. Kolezyum'u da 35 yaşında gördüm" diyen Roma kaptanının, derbi günü İtalya tarihindeki yerine bir bakalım isterseniz.
Roma'da 17 farklı teknik adamla çalışan Totti, 19 yıldır takım kaptanı. Hakkında yazılan yedi kitap var. Kariyeri boyunca dört farklı numarayla (10, 16, 17, 20) oynadı, elbette 10 numarayla özdeşleşti.
Totti, 24 yıldır Roma formasıyla ter dökerken şehrin belediye başkanı 11 kez değişti. O ilk maçına çıktığında İtalya Başbakanı Giuliano Amato idi şimdi ise Fiorentina taraftarı olan Matteo Renzi.
767 maça çıktı, 383 kez kazanarak soyunma odasına gitti. 57 bin 673 dakika forma giydi, 109 farklı kaleciye 306 gol attı ve 1.500'den fazla futbolcuya karşılıklı oynadı.
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