20 Kasım 2016
Schalke 04 Alt Yapısı
Bir zamanlar tüm kulüpler Ajax'ın kapısını çalar, "Altyapıdan nasıl oluyor da bu kadar yıldız çıkartıyorsunuz?" diye sorardı.
Barcelona ve Real Madrid de aynı soruların muhatabı oldu ama son 15 yılda en fazla sorguya çekilenler elbette ki Almanlar.
İtalyanlar da Schalke 04'ün altyapı koordinatörü Oliver Ruhnert'e işin sırrını sormuşlar.
Aslında öyle gazlı içecek formülü gibi kasada saklanan bir sır değil oyuncu yetiştirmek. Mesut Özil, Sane, Höwedes, Draxler ve Neuer'i vitrine taşıyan Schalke 04'ün son 16 yılda altyapısından A Takım'a çıkardığı oyuncu sayısı 50, evet elli! Bu sezon kadroda altyapıdan yetişmiş oyuncusu sayısı 10, evet on! Peki ne diyor Oliver Ruhnert? "11 yaşına kadar dokuz kişilik kadrolarla oynayan çocukları kendi bölgemiz Gelsenkirchen'den seçiyoruz. 15 yaş grubu için tüm Almanya'ya bakıyor, 17 yaş grubu için ise gözümüzü yurtdışına çeviriyoruz.
16 yaş altı takımımızda iki Türk oyuncu var ve ülkelerinin milli takımında oynuyorlar." Eğitim, veya eğitenler. İşte Oliver Ruhnert'in İtalyanların "Bizde eskisi gibi oyuncu yetişmiyor.
Nedir sizce problem?" sorusuna verdiği cevap: "Sizin altyapı antrenörlerinin aylık maaşlarını öğrendiğimde büyük şaşkınlık yaşadım. Ay sonunu getirmek için çabalayan bu adamlardan futbolcu yetiştirmesini mi bekliyorsunuz!" İşte Türk futbolunun altyapıda kanayan yarası... Milyon euro etmesini beklediğiniz o genç çocuklarımızı yetiştiren antrenörlere ne kadar maaş veriyor anlı ve şanlı
kulüplerimiz.. "İtalyanlara benzeriz" diyorduk değil mi bir zamanlar biz...
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