9 Kasım 2016

Mourinho Cezalı Olunca?


Mourinho’nun cezalı olduğu maçlarda takımları ne yaptı?

 PORTEKİZ
Porto-Lazio 4-1 (tribüne gönderildi)
Lazio-Porto 0-0

İNGİLTERE
Barcelona-Chelsea 2-1 (tribüne gönderildi)
Chelsea-Barcelona 4-2 (cezalı)
Chelsea-Bayern Münih 4-2 (cezalı)
Chelsea-Southampton 1-3 (tribüne gönderildi)
Chelsea-Aston Villa 2-0 (cezalı)
Chelsea-West Ham 2-1 (tribüne gönderildi)
Stoke City-Chelsea 1-0  (cezalı)
Man. United-Burnley (tribüne gönderildi)
Swansea-Manchester United 1-3 (cezalı)


İTALYA
Cagliari-Inter 2-1 (tribüne gönderildi)
Inter-Atalanta         4-3 (cezalı)
Juventus-Inter 2-1 (tribüne gönderildi)
Atalanta-Inter 1-1 (cezalı)
Inter-Sampdoria 0-0 (tribüne gönderildi)
Udinese-Inter 2-3 (cezalı)

İSPANYA
Real Madrid-Murcia 5-1 (tribüne gönderildi)
Sporting-Real Madrid 0-1 (cezalı)
Real Madrid-Atletic Bilbao 5-1 (cezalı)
Real Madrid-Barcelona 0-2 (tribüne gönderildi)
Barcelona-Real Madrid 1-1 (cezalı)
Villarreal-Real Madrid      1-1 (tribüne gönderildi)
Real Madrid-Real Sociedad 5-1 (cezalı)


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