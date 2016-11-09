Mourinho Cezalı Olunca?

Mourinho’nun cezalı olduğu maçlarda takımları ne yaptı?
PORTEKİZ
Porto-Lazio 4-1 (tribüne gönderildi)
Lazio-Porto 0-0
İNGİLTERE
Barcelona-Chelsea 2-1 (tribüne gönderildi)
Chelsea-Barcelona 4-2 (cezalı)
Chelsea-Bayern Münih 4-2 (cezalı)
Chelsea-Southampton 1-3 (tribüne gönderildi)
Chelsea-Aston Villa 2-0 (cezalı)
Chelsea-West Ham 2-1 (tribüne gönderildi)
Stoke City-Chelsea 1-0 (cezalı)
Man. United-Burnley (tribüne gönderildi)
Swansea-Manchester United 1-3 (cezalı)
İTALYA
Cagliari-Inter 2-1 (tribüne gönderildi)
Inter-Atalanta 4-3 (cezalı)
Juventus-Inter 2-1 (tribüne gönderildi)
Atalanta-Inter 1-1 (cezalı)
Inter-Sampdoria 0-0 (tribüne gönderildi)
Udinese-Inter 2-3 (cezalı)
İSPANYA
Real Madrid-Murcia 5-1 (tribüne gönderildi)
Sporting-Real Madrid 0-1 (cezalı)
Real Madrid-Atletic Bilbao 5-1 (cezalı)
Real Madrid-Barcelona 0-2 (tribüne gönderildi)
Barcelona-Real Madrid 1-1 (cezalı)
Villarreal-Real Madrid 1-1 (tribüne gönderildi)
Real Madrid-Real Sociedad 5-1 (cezalı)
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